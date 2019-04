Secondo quanto riportato dal Guardian la Juventus non ha mollato la presa su Paul Pogba. Il centrocampista francese, 26 anni, non intende rinnovare col Manchester United e su di lui c'è forte il Real Madrid. La richiesta dei Red Devils, riporta il quotidiano inglese, è di 110 milioni di sterline (127 milioni), cifra che costringerebbe i bianconeri a cedere almeno tre giocatori per avere il tesoretto necessario.