Juventus, Pogba sogna il ritorno: la palla passa a Raiola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paul Pogba torna alla Juventus. Fantamercato? Forse, ma il futuro del centrocampista francse al Manchester United non è mai stato così a rischio, soprattutto dopo le parole anti-Mourinho da parte del centrocampista dei Red Devils. Ovviamente l'ingaggio faraonico di Pogba rappresenta un problema per la Juventus, per tornare ai bianconeri dovrebbe "accontentarsi" di uno stipendio come quello di Gonzalo Higuain, ovvero circa 7.5 milioni di euro a stagione. Tutto passa dalla volontà del giocatore, che in bianconero, a differenza di adesso, sarebbe un protagonista indiscusso, e dal lavoro di Mino Raiola: i rapporti fra l'agente e la Juventus sono molto caldi. Lo riporta Tuttosport.