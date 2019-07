Juventus, Pogba tra Man United, Real Madrid e la telefonata a Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sogno di rivedere Pogba alla Juventus - sottolinea il Corriere dello Sport - non è ancora svanito. Nonostante l’investimento sia enorme, nonostante lo sforzo per De Ligt e nonostante il club bianconero abbia necessità di vendere e incassare per mantenere i conti in ordine. Pogba però ha intenzione di lasciare Old Trafford ed appare deciso a muoversi in prima persona. Oggi si presenterà a Carrington ma il suo programma prevede dell’altro oltre le visite mediche. Il francese incontrerà la società e il tecnico Solskjaer cui ribadirà la volontà di andare via.

LA telefonata a Sarri - Poi c'è la Juve, e il quotidiano sportivo As ieri si è spinto oltre il racconto di ciò che è da tempo già noto: Pogba avrebbe infatti telefonato a Sarri per confrontarsi ed esprimergli direttamente i suoi propositi di tornare in bianconero a tre anni di distanza dal ritorno in Inghilterra, datato estate 2016. Real Madrid permettendo.