Juventus, Porto e Benfica spingono per Perin. Ma lui vuole restare in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Perin è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le big portoghesi (Porto e Benfica) spingono per avere il portiere ex Genoa, che dal suo canto preferirebbe però restare in Serie A. Sfumata la Roma, che ha preso Pau Lopez dal Betis, per Perin restano vive le opzioni Fiorentina e Milan.