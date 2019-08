Il Corriere dello Sport conferma le voci arrivate ieri dalla Francia a proposito di un forte interessamento da parte della Juventus per il terzino sinistro classe '99 del PSG Stanley Nsoki. Il Nizza ha provato a prendere il calciatore al posto di Dalbert con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, formula che non convince affatto Leonardo. Per questo la Juve si sarebbe inserita con l'idea di acquistarlo a titolo definitivo. Sfuma intanto Juan Miranda del Barcellona, che ormai è a un passo dallo Schalke 04.