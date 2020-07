Juventus, possibile addio per De Sciglio. E Pellegrini può diventare l'alternativa di Alex Sandro

Secondo il Corriere dello Sport, sono in forte ascesa le possibilità di permanenza alla Juventus di Luca Pellegrini. Il terzino ha mostrato una buona crescita e ampi margini di miglioramento nella sua ultima stagione in prestito a Cagliari e proprio per questo motivo l'idea bianconera sembra sempre più quella di sacrificare De Sciglio per dar fiducia all'ex Roma. Se queste idee dovessero essere confermate, Pellegrini potrebbe restare in bianconero per fare da vice ad Alex Sandro.