Juventus, possibile dietrofront su Khedira: adesso è apertura sul rinnovo

Rinnovo in vista tra Sami Khedira e la Juventus? Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Alla Bild il giocatore ammise di voler provare l'esperienza in Premier League ma adesso la situazione, con la conferma di Massimiliano Allegri, potrebbe variare. Dall'accordo attuale fino al giugno del 2019, potrebbe infatti passare al 2021.