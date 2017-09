Juventus, possibile offerta al Liverpool a gennaio per Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove conferme dall'Inghilterra circa il possibile trasferimento alla Juventus di Emre Can: come riportato dall'edizione odierna del tabloid inglese Daily Express, la società bianconera proverà a offrire un piccolo indennizzo al Liverpool per il calciatore a gennaio, ma non intende svenarsi per un calciatore che andrà in scadenza a breve. In caso di mancato accordo, si aspetterà giugno per averlo a costo zero.