Juventus, possibile ritorno di fiamma per Meunier e Kurzawa

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino non sono da escludere ritorni di fiamma tra la Juventus e due esterni potenzialmente in uscita dal PSG, ovvero Meunier e Kurzawa. I bianconeri in estate potrebbero trattare alcune cessioni sulle fasce e i due calciatori attualmente a Parigi ma con posizioni contrattuali favorevoli, potrebbero fare al caso del "mercato fantasia" che dovrà portare avanti Paratici in estate.