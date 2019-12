Juventus, possibile scambio De Sciglio-Meunier con il PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, è da tenere sotto osservazione l'asse Torino-Parigi, non solo per il possibile scambio tra Emre Can e Paredes fra la Juventus ed il PSG. Il club parigino infatti avrebbe messo nel mirino anche De Sciglio, altro giocatore in grado di portare una buona plusvalenza nel bilancio bianconero, mentre a Torino è apprezzato Thomas Meunier, in scadenza a giugno col club francese.