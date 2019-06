Juventus, possibile scambio Perin-El Shaarawy con la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Roma è alla ricerca di un portiere che possa prendere il posto di Robin Olsen. Uno dei nomi seguiti dai giallorossi è quello di Mattia Perin, riserva si Szczesny alla Juventus a caccia di una maglia da titolare per la prossima stagione. I bianconeri - si legge - potrebbero chiedere Stephan El Shaarawy in cambio del portiere ex Genoa.