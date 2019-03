© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sfida di domani tra Juventus e Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League verrà arbitrata dall'olandese Bjorn Kuipers, un arbitro che non porta molta fortuna né ai bianconeri, né alle squadre italiane in generale. I precedenti con questo direttore di gara hanno visto la Juve vincere una sola volta, con una sconfitta e quattro pareggi. Numeri negativi anche per le italiane in generale, visto che in 19 precedenti, sono state solo 4 le vittorie delle nostre squadre. Porta maggiore fortuna a Cristiano Ronaldo che nei precedenti con l'olandese ha segnato ben 5 reti, con tre vittorie (una nella finale di Champions proprio contro i Colchoneros), un pari e una sconfitta. A riportarlo è Il Corriere di Torino.