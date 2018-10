Juventus, prelazione per il centravanti dell'Empoli La Gumina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato all'Empoli in estate, Antonino La Gumina non si è ancora sbloccato in Serie A. Il centravanti, ex Palermo, vorrà farlo con la Juventus per un motivo in più: i bianconeri sono molto interessati al giovane centravanti, tanto da averlo bloccato con una sorta di prelazione come sottolineato dal presidente toscano Corsi. A riportarlo è Tuttosport.