Juventus, preso il giovanissimo portiere Sava

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus guarda al futuro ed è a un passo dall'assicurarsi un giovanissimo portiere della Pro Sesto, club che milita in Serie D. Si tratta di Razvan Sava, classe 2002, già nel giro della Romania Under 17 e considerato in patria il futuro numero uno della Nazionale. La Juventus avrebbe chiuso l'affare con il club lombardo come riporta Gianlucadimarzio.com.