Juventus, pressing De Ligt: Raiola lavora per trovare l'accordo con l'Ajax

© foto di Imago/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'obiettivo della Juventus è quello di arruolare Matthijs De Ligt già per l’inizio del ritiro del prossimo mercoledì. Operazione complicata, ma Mino Raiola, super agente del centrale olandese, da giorni tratta ad oltranza con l'Ajax per arrivare ad un accordo. Il manager italo-olandese - forte dell'intesa trovata con i bianconeri - sta facendo di tutto per individuare un compromesso con il ds biancorosso Marc Overmars. Si lavora per accontentare l'Ajax, che vuole quasi 80 milioni, permettendo però alla Juventus un pagamente in parte dilazionato. Oltre ai bonus, si lavora anche su altre formule, come una percentuale sulla futura rivendita o una somma da destinare all'Ajax in caso di rinnovo del difensore con i bianconeri. Al momento la Juve vorrebbe evitare contropartite, anche se l'Ajax continua a guardare con interesse a Moise Kean.