Juventus, pressing per il sì di Emre Can: può inserirsi il Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è in forte pressing per ottenere il sì definitivo da parte di Emre Can in vista della prossima stagione. Il giocatore in scadenza col Liverpool, ha già mandato messaggi molto chiari ai bianconeri, che adesso però vogliono accelerare. La Vecchia Signora si è mossa con largo anticipo, ma il possibile inserimento del Real Madrid potrebbe cambiare le carte in tavola. Se i Blancos dovessero effettuare una proposta più ricca, Marotta rischierebbe di perdere una pedina che considera già più che bloccata. Per questo è lecito attendersi movimenti di mercato intorno al tedesco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.