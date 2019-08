Juventus, pressing su Dybala per accettare il Man United ma lui resiste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Dybala resiste al pressing della Juventus, che lo spinge verso Manchester sponda United nell'affare Lukaku senza fare i conti con la volontà del calciatore. L'argentino ieri è rimasto chiuso in casa ad allenarsi da solo, con i bianconeri che attendono con ansia il suo sì ai Red Devils che rischia di non arrivare mai. Il tempo stringe, visto che il mercato inglese chiude l'8 agosto ma la Joya non pare avere fretta. Se andrà via, lo farà alle sue condizioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.