Juventus, presto il rinnovo di Spinazzola. Braccio di ferro con l'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di aggiornamenti dal fronte Danilo-Real Madrid, in casa Juventus anche le piste De Sciglio, Cancelo (il Valencia vuole 25 milioni) e Darmian restano vive e monitorate. Oltre a Aurier, proposto dal Psg con Matuidi nella richiesta di Alex Sandro. In tutto questo lavorare sulle corsie, eccoci a colui che è di proprietà della Juventus e che a breve rinnoverà il contratto in scadenza fra un anno fino al 2022: Leonardo Spinazzola. Marotta e Paratici continuano a picchiare duro nell’opera di convincimento: non sul giocatore ma sull'Atalanta che non vuole mollarlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.