Juventus: presto l'incontro Allegri-Agnelli, ma il sogno è Pep Guardiola

Una volontà palesata ad andare avanti insieme e qualche ombra tra Massimiliano Allegri e la Juventus. L’incontro con Andrea Agnelli, che potrebbe avvenire già domani, sarà necessario per spazzare via ogni scoria della stagione ormai prossima alla chiusura, che ha deluso in parte le aspettative europee. Non c’è solo l’esclusione dalla Champions ai quarti a fare storcere il naso, in realtà, bensì una più totale fotografia di come siano stati gestiti i singoli momenti della stagione.

Particolare attenzione alla condizione fisica – lo stesso Allegri ha ammesso come la squadra sia giunta al momento decisivo dell’anno in modo pessimo – e a un modo di proporsi che dal punto di vista tecnico e tattico non ha sempre esaltato. Tanto da aver stufato, in qualche circostanza, quel Cristiano Ronaldo che Agnelli ha voluto a tutti i costi in organico la scorsa estate per spostare il punto di vista sulla Champions da sogno a obiettivo.

Allegri chiede garanzie per il prosieguo, Agnelli intende analizzare con cura per il pianificare al meglio il futuro. Le ombre, su un rapporto fin quì apparentemente tranquillo e lineare, si materializzano su quello che al momento è solo un sogno: Pep Guardiola. Superando nella scala delle preferenze Conte e Deschamps, infatti, il tecnico del City (dall’ingaggio apparentemente inarrivabile) sarebbe la risposta a quei tifosi richiedenti da tempo un gioco spettacolare. Proprio lui, estimatore convinto dei vari Bonucci, Dybala e Douglas Costa, che avrebbe la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo e provare un nuovo assalto alla massima competizione europea.

L’amicizia tra il tecnico e Fabio Paratici è ben nota, i due qualche mese fa sarebbero stati intercettati addirittura in un noto ristorante di Milano. Juve a parte, incontri informali più che normali tra buoni amici e uomini di calcio. Magari. Oggi, però, quei tanti tifosi non più affascinati dal ciclo di Allegri – pur riconoscendone i meriti e i risultati raggiunti – sarebbero anche autorizzati a sognare.