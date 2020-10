Juventus, presto un nuovo incontro per Chiesa: la Fiorentina non mette paletti sulla formula

Quella di ieri sera contro la Sampdoria, è stata l'ultima partita di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina? Il punto interrogativo è d'obbligo. L'esterno viola piace e non poco alla Juventus che lo vorrebbe mettere a disposizione di Andrea Pirlo entro la fine della sessione di trattative. L'impressione è che questa possa essere la telenovela di questo finale di calciomercato.

Nessun paletto viola - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il colloquio di giovedì, le due società hanno deciso di darsi un appuntamento a breve con l'idea bianconera di spalmare l'investimento in tre-quattro anni. In questo modo, il patron viola Commisso potrebbe salvare la sua richiesta iniziale di 60 milioni di euro e la Juventus potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto, magari in due anni visto che dalla Fiorentina non ci sarebbero paletti riguardante la formula.