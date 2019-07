© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sogna ancora un grande colpo. Il primo nome è quello di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United già visto in bianconero fino al 2016.Gli inglesi non vogliono cederlo, i tempi stringono - il mercato chiude l'8 agosto con la partenza della Premier League - e l'idea è quella di non voler andare oltre gli approcci: prezzo proibitivo, 150 milioni di sterline.

IDEA DARMIAN - Una carta sempre verde, riporta Il Corriere dello Sport, è quella dell'esterno, ex Torino. Con Cancelo in uscita, Darmian sarebbe la scelta calda per un'eventuale sostituzione.