Juventus, prima la finale di Champions poi l'offerta per Bernardeschi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima la vittoria dello Scudetto, poi la finale di Champions. Solo dopo la sfida di Cardiff la Juventus tornerà a pensare al mercato, scrive questa mattina Tuttosport. I bianconeri - si legge - sono pronti a sferrare l'assalto per Federico Bernardeschi: il talento viola, giovane ed italiano, è considerato una delle prime scelte in corso Galileo Ferraris. La Juventus, consapevole delle difficoltà a trattare con i toscani, non si illude, ma un tentativo lo farà. Un'offerta per cercare di ingolosire la Fiorentina, con Bernardeschi che piace molto ad altri club: Inter, Chelsea e Manchester United. I precedenti Jovetic e Cuadrado, entrambi trattati dalla Juventus ma ceduti dai Della Valle all'estero, non fanno ben sperare la Juve, ma nel mercato mai dire mai, basta pensare a cosa è successo l'estate scorsa con Higuain. Bernardeschi costa decisamente meno, ma a differenza del Pipita non ha una clausola nel contratto.