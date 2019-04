Juventus, prima lo scudetto poi il rinnovo di Allegri. Che non è certo

© foto di Imago/Image Sport

Oggi la Juventus potrebbe vincere il suo ottavo titolo consecutivo: basta un pareggio contro la Fiorentina per festeggiare. Poi nei piani bianconeri inizierà la costruzione del prossimo futuro. Agnelli vorrebbe partire subito dal rinnovo del proprio tecnico, attualmente in scadenza nel 2020 e che ieri ha dichiarato di poter anche iniziare la prossima stagione con un solo anno di accordo. Una condizione che non piace molto al presidente juventino. Entro due-tre settimane l'allenatore toscano si siederà a un tavolo importante che servirà per capire la pianificazione e che la Juve utilizzerà per capire le richieste tecniche ed economiche per proseguire insieme. Di concluso e di certo dunque ancora non c'è niente e solo tra qualche giorno si saprà se le intenzioni delle due parti collimeranno ancora o meno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.