Juventus, prima offerta per Matuidi: sul piatto 15 milioni

Partirà? Non partirà? Questo è l'interrogativo in casa PSG in merito al futuro di Blaise Matuidi, centrocampista francese classe '87 il cui contratto scadrà nel giugno 2018. Il giocatore piace da tempo alla Juventus e secondo quando riportato da L'Equipe i bianconeri nei giorni scorsi hanno presentato la prima offerta per l'esperto mediano: sul piatto 15 milioni di euro.