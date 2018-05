Juventus, prima serve vendere Higuain: il Pipita può seguire Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tavola calda Juve. Si tratta per Morata". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. L'attaccante spagnolo ieri ha pranzato con Fabio Paratici, ds bianconero, nel cuore di Milano: è stato il primo contatto ufficiale. Si sta anche studiando la formula per riportare la punta in bianconero. Il venticinquenne spagnolo è stato acquistato l’estate scorsa, per una cifra appena superiore ai 60 milioni, distanti dunque dagli 80 che erano trapelati. Erano stati previsti alcuni bonus, ma la mancata qualificazione del Chelsea alla prossima Chelsea, ha permesso ai «Blues» di non pagarli. Ora Morata potrebbe rientrare in prestito, con opzione di riscatto. Per un’operazione complessiva tra i 60 e gli 80 milioni. Ma per arrivare a un attaccante di 25 anni, bisognerebbe prima ricevere un’offerta per un campione di 31 anni. E su Higuain, nelle ultime ore, circola un’ipotesi che prende quota: potrebbe seguire Sarri, se l’ex tecnico del Napoli venisse ingaggiato da Monaco o Chelsea.