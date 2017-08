Juventus, prime crepe nel muro difensivo: Garay se parte Rincon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le crepe intraviste nel muro difensivo della Juventus contro il Tottenham, hanno acceso un piccolo campanello d'allarme che verrà spento verosimilmente con un acquisto importante per la retroguardia di Allegri. Se Manolas costa tanto ma continua a essere in cima alla lista e se De Vrij vive un momento da montagne russe in casa Lazio tra possibile rinnovo e addio, sono i contatti continui con il Valencia che fanno pensare a un possibile ingaggio di Garay in caso di cessione in Spagna di Rincon. Se il centrocampista dovesse prendere l'aereo verso la Liga, a quel punto, l'argentino con il passaporto spagnolo diventerebbe immediatamente il principale obiettivo bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.