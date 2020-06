Juventus, prime parole bianconere di Arthur: "Andrò in un grande club, grazie per la fiducia"

vedi letture

Dopo l' ufficialità del suo trasferimento dal Barcellona alla Juventus , arrivano anche le prime parole da calciatore bianconero di Arthur Melo. Questo il suo commento su Twitter, già in italiano: "Ringrazio per il grande interesse da parte della Juventus per l'integrazione alla società. So di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri", le sue letterali parole.