© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primi contatti fra la Juventus e l'entourage di Blaise Matuidi, centrocampista francese in scadenza al 30 giugno del 2020. Per il giocatore c'è un'opzione per il prolungamento contrattuale fino al 2021: disfarsi a zero del centrocampista non è una scelta semplice, per questo il rinnovo sembra più probabile di una separazione, almeno per il momento. La crescita di Rabiot - e l'obiettivo Pogba - potrebbe però cambiare le carte in tavola.