Juventus, problema regista. Arthur non vuole lasciare il Barça, Jorginho piace a Sarri

L'addio di Miralem Pjanic si complica. Perché se Juventus e Barcellona potevano avere trovato una base d'accordo per uno scambio fra il bosniaco e Arthur, lo stesso brasiliano ha ringraziato i bianconeri dell'opportunità ma non ha intenzione di lasciare i blaugrana. Tanto che l'entourage lo ha comunicato già da qualche giorno, poi a inizio settimana c'è stato un ulteriore incontro per ribadire la scelta di restare al Camp Nou. Quindi salta anche l'eventuale scambio con De Sciglio, a meno che nelle prossime settimane non ci siano pressioni sul sudamericano. Si vedrà.

JORGINHO PIACE A SARRI - E non è una novità. Però stavolta a dirlo è stato Joao Santos, il procuratore dell'italo brasiliano, che ha spiegato come ci siano altri club pronti a sferrare l'attacco al centrocampista del Chelsea. Chiaramente se dovesse saltare lo scambio fra Arthur e Pjanic, situazione che probabilmente si verificherà, allora Jorginho può essere di nuovo il nome giusto, con il bosniaco che potrebbe ritornare in Francia, stavolta al Lione. Insomma, il gioco di incastri c'è, ma non è ancora partito.