© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey ha dato forfait per la partita del Galles, impegnato questa sera contro la Slovacchia. Lo ha dichiarato il commissario tecnico Ryan Giggs che in merito ha precisato: "Ha sentito un po' di fastidio agli adduttori". La Federcalcio gallese ha precisato che il giocatore resterà comunque a Cardiff per rimettersi in forma, con la speranza di averlo a disposizione per la prossima sfida in programma domenica contro la Croazia.