© foto di Chiara Biondini

Problemi per la Juventus in vista della presentazione della lista per la Champions League. Le regole obbligano infatti i club a inserire quattro giocatori cresciuti nel vivaio del club (che quindi siano stati sotto contratto per almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni) e quattro cresciuti in una società del proprio paese. Nessun problema per i bianconeri sotto l’ultimo punto di vista, mentre l'unico "Club Trained Player" è Pinsoglio: la Juventus dovrà dunque lasciare tre posti liberi, portando la lista Uefa da 25 elementi a 22. La Juventus, dunque, deve sfoltire la rosa per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions. Lo riporta Sky Sport.