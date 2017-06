Juventus, pronta la prima offerta per Danilo. Gli agenti in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Sky Sport la Juventus avrebbe pronta una prima offerta da presentare al Real Madrid per il cartellino dell'esterno Danilo, che i bianconeri considerano il perfetto erede di Dani Alves. Un'offerta da 15 milioni di euro per provare a convincere gli spagnoli, che hanno già dato l'ok alla cessione del brasiliano, a trattare coi bianconeri. Intanto sono in arrivo in Italia gli agenti dell'esterno che parleranno coi dirigenti piemontesi del contratto.