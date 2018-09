Juventus, pronto il rinnovo per Rugani: guadagnerà 2,8 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus molto attiva sul piano dei rinnovi di contratto. Marotta e Paratici stanno impostando la trattativa per prolungare l'accordo con Daniele Rugani, ricercatissimo in estate da parte del Chelsea di Sarri e poi rimasto felicemente in bianconero. Il difensore centrale di Allegri guadagnerà 2,8 milioni di euro a stagione fino al giugno del 2023. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.