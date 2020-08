Juventus, proposto anche Cavani. Suarez suggestione troppo cara

La Juventus sfoglia la margherita per trovare il giusto sostituto di Gonzalo Higuain, ormai a un passo dall'addio. Edin Dzeko resta il favorito. Le quotazioni di Milik sono in calo, mentre sono stati proposti super campioni come Cavani e Suarez. Il Pistolero in uscita dal Barcellona potrebbe fare al caso dei bianconeri, che però non possono mettere a bilancio un ingaggio da 12-15 milioni di euro, neanche con il decreto crescita, visto che l'uruguaiano dovrebbe firmare un triennale per poterlo sfruttare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.