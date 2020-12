Juventus, prosegue la caccia alla quarta punta: più Pavoletti di Depay, Llorente lontano

Leonardo Pavoletti come primo nome sul taccuino e Memphis Depay come alternativa. Il Corriere dello Sport di questa mattina traccia questa linea per gli obiettivi della Juventus in attacco, con i bianconeri che vanno alla ricerca della quarta punta da affiancare a Ronaldo, Dybala e Morata. Più staccato Llorente, visto che il Napoli fa muro.