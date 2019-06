Juventus, prossime 24 ore decisive per il colpo De Ligt

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus è sempre più vicina a chiudere il colpo legato a Matthijs de Ligt, come scritto lunedì su queste colonne. Sky Sport aggiorna la situazione, in quanto la giornata di mercoledì può essere quella decisiva per limare ogni dettaglio. Le prossime 24 ore - secondo l'emittente satellitare - possono essere quelle decisive, intanto il difensore è pronto a salutare l'Ajax per sposare la causa della Vecchia Signora.