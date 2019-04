© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è ancora il momento di pensare all'Ajax per la Juventus, ma l'incontro coi Lancieri si avvicina: ecco perché contro il Milan, Massimiliano Allegri, forte di 18 punti di vantaggio, farà le prime prove di schieramento per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo. Stando alla Gazzetta dello Sport contro i rossoneri vedremo un tridente inedito, aspettando Cristiano Ronaldo, con Bernardeschi, Dybala e Mandzukic in campo contemporaneamente.