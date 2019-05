Juventus: qualche cessione pesante all'orizzonte, poi i colpi dell'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Pjanic a Cancelo, sono in tanti nella Juve che a breve potrebbero avere la valigia in mano. E qualcuno dei diretti interessati non ne fa segreto. “Sono in Italia da otto anni, sono in un grandissimo club, che rispetto molto – spiega Miralem Pjanic -. Nel calcio però tutto è possibile, anche se bisogna che tutti quanti siano d’accordo. Ora penso a finire la stagione, ho bisogno di andare in vacanza e poi vedremo se qualcosa succederà”. Insomma, se la scorsa estate le voci di una sua possibile cessione si son continuate a rincorrere senza esito, questa volta potrebbe essere la volta buona. Questione di progetto, tecnico e tattico, e di opportunità: il centrocampista bosniaco, infatti, è tra i più richiesti in Europa.

Anche Joao Cancelo è tra gli indiziati per una cessione. Il feeling con Allegri è svanito a un certo punto della stagione, e il portoghese non ha fatto certo salti mortali per recuperare. Un trasferimento all’estero, orchestrato da Jorge Mendes, pare l’ipotesi più accreditata. La stessa operazione in uscita dovrebbe sostenere economicamente un acquisto in quella zona del campo, non escludendo la possibilità di ripescare tra i vecchi nomi accostati al mercato bianconero negli ultimi anni.

Prima di dare il via al mercato in uscita, però, c’è da chiarire la posizione dell’allenatore. Il faccia a faccia tra Allegri e Agnelli, in programma nelle prossime ore, sarà un passaggio fondamentale per avviare la programmazione della nuova stagione. “Ho deciso di rimanere perché ho il focus chiaro della squadra – ha spiegato Allegri recentemente -. Quando a livello tecnico non sono convinto, non riparto”.