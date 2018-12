Fonte: tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poteva essere l'erede di CR7 come uomo simbolo del Real Madrid, ma invece giorno dopo giorno Isco sembra sempre più vicino alla porta. E un giocatore del genere in uscita fa gola a tanti top club, Juve compresa, con Allegri che ha sempre avuto un debole per lui. La Juve, però, non è la sola a pensarci. C'è il Manchester City alla finestra e, come riporta The Sun, anche il Chelsea, pronto, dicono nel Regno Unito, a mettere sul piatto quasi 80 milioni di euro.