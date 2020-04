Juventus, quante idee per arrivare a Milik: il Napoli vorrebbe Bernardeschi

vedi letture

Mauro Icardi non è l'unico nome che la Juventus sta studiando per sistemare l'attacco in vista del possibile addio di Higuain. L'idea è quella di puntare su Arkadiusz Milik, che il Napoli valuta non meno di 40-50 milioni di euro. Paratici ha diversi nomi in rosa che potrebbero interessare a De Laurentiis come potenziali scambi, a cominciare da Daniele Rugani per la difesa. Sempre per la retroguardia interessa anche Romero, mentre il sogno è quello di poter puntare su Bernardeschi come potenziale sostituto di Callejon. A riportarlo è Tuttosport.