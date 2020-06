Juventus, quarto clean sheet consecutivo: è la prima volta da dicembre 2018

Prima ancora dei due gol segnati al Bologna, per la Juventus è quasi una notizia lo zero alla casella delle reti subite. Come evidenziato da Opta, infatti, è la prima volta da dicembre 2018, e quindi la prima in assoluto da quando è arrivato Sarri, che la Vecchia Signora riesce a mantenere inviolata la propria porta per almeno quattro partite consecutive (419 minuti senza reti subite).