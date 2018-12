Juventus, quasi 3 milioni dalla FIFA per i calciatori al Mondiale

© foto di Imago/Image Sport

La FIFA ha confermato i pagamenti che verranno effettuati ai vari club nell'ambito del programma Club Benefits, che ripartisce una parte di ricavi derivanti dalla Coppa del Mondo. In totale sono stati erogati 206 milioni di dollari a 416 club diversi per l'utilizzo dei calciatori nelle selezioni Nazionali. Queste le cifre versate ai club italiani (espresse in dollari), per un totale di poco più di 17 milioni:

Fiorentina: 1.132.707,50

Roma: 1.270.670,00

Atalanta: 483.930,00

Bologna: 1.042.855,00

Cagliari 90.560,00

Crotone: 568.830,00

Genoa: 570.952,00

Hellas Verona: 224.985,00

Inter: 1.836.670,00

Juventus: 3.019.610,00

Milan: 1.373.965,00

Palermo: 264.065,00

Sampdoria: 1.359.107,50

SPAL: 297.150

Lazio: 604.205

Napoli: 1.782.192,50

Torino: 866.687,50

Udinese: 621.892,50

Salernitana: 42.450,00