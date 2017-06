Juventus, quattro nomi sul taccuino se parte Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus ha rifiutato 60 milioni di euro dal Chelsea per Alex Sandro, ma Tuttosport in edicola scrive dei possibili innesti bianconeri qualora l’ex Porto dovesse salutare Torino entro la fine del mercato estivo. Piacciono Benjamin Mendy (22) del Monaco e Dalbert (23) del Nizza, ma anche il milanista Mattia De Sciglio (24). Nelle ultime ore è spuntata anche la pista che porta a Gaël Clichy (31), in scadenza col Manchester City.