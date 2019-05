Juventus, quel gesto di CR7 che ha aperto il grande gelo con Allegri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La partita tra Juventus e Ajax è appena finita e il clima in campo è torrido. Cristiano Ronaldo è furioso e mentre lascia il campo esprime la sua rabbia con un gesto eloquente: "Ce la siamo fatta sotto". E' in quell'istante che dal caldo della sfida si è passati al "grande gelo" e il disagio è divenuto evidente. Il campione portoghese ha regalato un giudizio pubblico, contro gli altri più che rivolto anche a se stesso. Fragilità e carattere perdente che può essere riferibile ai compagni ma che anche sulla figura di Allegri ha pesato molto. Un gesto che lo ha allontanato dall'allenatore che lo ha accolto in Italia senza però trovare mai il feeling giusto. Anche da quel gesto, è partita la corsa all'addio che si è consumato ieri. A riportarlo è Il Corriere della Sera.