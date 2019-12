© foto di Daniele Buffa/Image Sport

741 minuti in vantaggio, ottenuti dalla Juve di Allegri, contro i 369 di Maurizio Sarri, naturalmente dopo 14 giornate. La Repubblica mette in evidenza i numeri della Juventus 2018/19 con quelli dei bianconeri in versione anno nuovo, sottolineando lo scarso "controllo" che Vecchia Signora è riuscita ad esercitare sulle partite in questo nuovo anno. Il contrasto con la Juve di Allegri è stridente ed evidenzia i progressi ancora scarsi fatti dal tecnico ex Chelsea nell'impostazione della sua idea di calcio: il problema, sottolinea il quotidiano romano, è in particolare il livello di concentrazione della squadra una volta passata in vantaggio. Un rimprovero che lo stesso Sarri costantemente muove alla sua squadra.