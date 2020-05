Juventus, Rabiot al bivio: prima il chiarimento col club poi la Premier League

Dopo il rientro in Italia, decisamente in ritardo rispetto a quanto si aspettasse la Juventus, Adrien Rabiot vivrà dei giorni da vero e proprio bivio in vista della prossima stagione. Da una parte ci dovrà essere un chiarimento col club, dall'altra la ripresa della forma per tornare a disposizione di Sarri per l'eventuale fine di stagione. Poi ovviamente ci sarà anche da fare i conti col mercato, perché i bianconeri sono pronti a cederlo e ci sono squadre interessate come l'Everton, ma il suo ingaggio da 7 milioni di euro è un potenziale scoglio che difficilmente verrà superato. Ecco che allora potrebbe essere utile uno sconto sulla valutazione del cartellino, oppure il taglio dell'ingaggio tramite buonuscita o ancora la possibilità di inserirlo in uno scambio. Le strade per la separazione possono essere tante e al momento paiono molto più percorribili rispetto a quelle relative alla permanenza. A riportarlo è Tuttosport.