© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport analizza la situazione di Adrien Rabiot alla Juventus e spiega come nonostante i primi mesi non proprio esaltanti in bianconero la società non abbia alcuna intenzione di privarsene a gennaio nonostante le offerte.

La Premier non molla - Arsenal e Tottenham si sono mossi per il francese a più riprese, ma secondo il quotidiano è l'Everton di Ancelotti la squadra maggiormente interessata, tanto da aver proposto ai bianconeri un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto e ingaggio interamente pagato. Con la Juve che come detto ha rispedito al mittente ogni assalto.