Juventus, Rabiot non fa drammi: "Col Milan non è il risultato che volevamo, ma rimaniamo a +7!"

"Questo non è il risultato che volevamo ma rimaniamo a +7!". Autore del gol del momentaneo vantaggio della Juventus, Adrien Rabiot è stato comunque tra i più positivi nella sconfitta dei bianconeri contro il Milan a San Siro. "Ora guardiamo in avanti, c'è un'altra sfida importante sabato!, il post su Instagram del francese in riferimento alla prossima avversaria in campionato, l'Atalanta di Gasperini.