Juventus, Rabiot rientra e chiude il caso ma la madre sta già trattando l'addio

Nella giornata di oggi è atteso a Torino Adrien Rabiot, ultimo giocatore della Juventus (insieme a Higuain che però aveva ottenuto un permesso per restare in Argentina almeno fino a venerdì) che mancava all'appello. Il centrocampista rientrerà in autostrada dalla Costa Azzurra e inizierà i 14 giorni di quarantena come già fatto dagli altri compagni in precedenza. La Juve è irritata per il suo comportamento, figlio di motivazioni che vanno dal tecnico (non ha mai trovato la continuità), all'economico (visto che era uno dei pochi non convinti a pieno dal taglio degli stipendi). Ovviamente con la regia della madre e agente Veronique che nel frattempo sta parlando insistentemente con il Manchester United e con l'Everton, convinta che il futuro del figlio sia in Premier League. Ai bianconeri potrebbe anche andar bene, vista la plusvalenza che genererebbe la sua cessione dopo l'acquisto a parametro zero ma al momento è difficile fare previsioni. La convinzione del giocatore è quella di non aver infranto le regole e di non aver pregiudicato niente anche nei rapporti con la società, dopo oggi se ne saprà certamente di più. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.