Juventus, Rabiot si raffredda. Sì di Chiesa, manca quello della Fiorentina

© foto di Giacomo Morini

Il fronte Adrien Rabiot si raffredda in casa Juve: il ritorno di fiamma del Barcellona potrebbe complicare i piani della Juventus, che però continua ad essere in prima fila nei ragionamenti del parigino. Con Rabiot - e la madre-agente Veronique - nulla si può dare per scontato fino alle firme ed è anche per questo motivo che dalla Continassa filtra prudenza. Capitolo Zaniolo: la Juventus sa bene che l'ex Inter, in caso di divorzio dalla Roma, preferirebbe restare in Italia. Però i bianconeri, a differenza del Tottenham, hanno prima bisogno di fare cassa cedendo qualche pezzo. Stesso discorso per Federico Chiesa, accerchiato da mezza Europa (Bayern in testa). L’attaccante viola, però, sembra aver le idee chiarissime. Vuole restare in Italia e, in caso di addio alla Fiorentina, intende trasferirsi alla Juventus. Per la fumata bianca servirà anche il sì della Fiorentina, che valuta il figlio d’arte non meno di 70 milioni. I bianconeri lavorano a una formula mista: 50 milioni più Orsolini, stando a quanto rivela Tuttosport.